Глава Минцифры сообщил, что IT-специалисты начали возвращаться в Россию

Минцифры сообщило, что IT-специалисты начали возвращаться в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что IT-специалисты начали возвращаться в РФ.

- Во-первых, значимая часть вернулась, которые уезжали на эмоциях, и которые как раз не смогли быстро найти там работу. Из тех, кто остался, я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании, — сказал он в интервью РБК.

Шадаев пояснил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции работники многих сфер начали работать на «удаленке», поэтому для IT-специалистов это «привычный процесс».

Ранее Госдума России в ходе пленарного заседания приняла закон о возможности получить вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке, который предлагается предоставить зарубежным специалистам в сфере информационных технологий, а также членам их семей. Документ распространяется на специалистов, которые работают в российских IT-компаниях, имеющих госаккредитацию - ее выдает Минцифры. При принятии законопроекта для получения вида на жительство в РФ таким сотрудникам, а также членам их семей не нужно будет иметь разрешение на временное проживание.