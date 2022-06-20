Накануне Дня памяти и скорби пройдёт профилактика Вечного огня в центре Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду состоится в столице накануне Дня памяти и скорби. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, работы начнутся сегодня, 20 июня, в шесть часов вечера.

«Это очень ответственная работа, повышенной сложности, - подчеркнул Бирюков. - Поэтому для ее проведения привлекаются самые опытные специалисты городского газового хозяйства».

Как уточнил заммэра, священный огонь не гаснет в Александровском саду уже более полувека - впервые его зажгли 8 мая 1967 года. В мемориале установлена система тройного резервирования. Благодаря этому пламя всегда горит в любую погоду, несмотря на дожди, снегопады и ураганы.

Наверняка, у многих возникает вопрос, как же будет проводить профилактика Вечного огня. Некоторыми подробностями поделился Пётр Бирюков. Вся процедура обычно длится около 40 минут.

«Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, - рассказал заммэра. - Каждый из трех запальников горелки тщательно проверят. При необходимости заменят платиновую спираль».

По его словам, пока будут работать специалисты, священное пламя с помощью специального факела перенесут на временную горелку. То есть огонь ни на секунду не погаснет. А после необходимой технической проверки его вернут на звезду.

Напомним, за Вечным огнем следят круглосуточно. Осмотр мемориала проходит каждый день, техническое обслуживание - ежемесячно и дополнительно перед важными государственными датами.

Кстати, среди участников сегодняшней церемонии будут победители конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь». Его проводят каждый год в память о событиях Великой Отечественной войны. В этот раз акция собрала вместе почти 10 тысяч семей из 79 регионов России.