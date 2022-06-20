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Наука20 июня 2022 10:56

Ученые обнаружили следы древнейшего лесной пожара

По данным палеонтологов, возраст остатков древесного угля составляет 430 миллионов лет
Влада МЕЩЕРЯКОВА
По данным палеонтологов, возраст остатков древесного угля составляет 430 миллионов лет

По данным палеонтологов, возраст остатков древесного угля составляет 430 миллионов лет

Фото: Shutterstock

Ученые из колледжа Колби в США нашли следы самых древних лесных пожаров, случившихся 430 миллионов лет назад. Ученые обнаружили отложения древесного угля такого возраста на дне нах в Уэльсе и Польше. Об этом ученые сообщили в статье для журнала Geology.

С помощью этого открытия исследователи лучше смогут узнать, какой была жизнь на Земле в силурийский период. Отмечается, что в те времена, в регионах, где часто бывали засухи, растительности почти не было - лишь кусты высотой по колено или по пояс. Исследователи говорят, что в те время в ландшафте доминировали не деревья, а древние грибковые прототакситы. Об этом организме мало что известно, но считается, что он может вырасти до 9 метров (или около 30 футов) в высоту.

По словам палеоботаника Иэн Гласспул, при возникновении топлива (растения) и источника воспламенения (удары молнии) в той местности сразу же разгорались пожары.

Как рассказывают исследователи, тот факт, что огонь смог распространиться и оставить отложения древесного угля, говорит о том, что уровень кислорода в атмосфере Земли в то время составлял не менее 16%. Сегодня этот уровень равен 21%.

Это важная информация для палеонтологов. Увеличение количества растений, а значит и фотосинтеза примерно в это же время на Земле должно было внести значительный вклад в кислородный цикл. Лесные пожары также в значительной степени способствовали циркуляции углерода и фосфора, а также движению осадочных пород на поверхности Земли. Все это поможет ученым лучше понять, как развивалась жизнь на планете.