Ученые обнаружили следы древнейшего лесной пожара

По данным палеонтологов, возраст остатков древесного угля составляет 430 миллионов лет Фото: Shutterstock

Ученые из колледжа Колби в США нашли следы самых древних лесных пожаров, случившихся 430 миллионов лет назад. Ученые обнаружили отложения древесного угля такого возраста на дне нах в Уэльсе и Польше. Об этом ученые сообщили в статье для журнала Geology.

С помощью этого открытия исследователи лучше смогут узнать, какой была жизнь на Земле в силурийский период. Отмечается, что в те времена, в регионах, где часто бывали засухи, растительности почти не было - лишь кусты высотой по колено или по пояс. Исследователи говорят, что в те время в ландшафте доминировали не деревья, а древние грибковые прототакситы. Об этом организме мало что известно, но считается, что он может вырасти до 9 метров (или около 30 футов) в высоту.

По словам палеоботаника Иэн Гласспул, при возникновении топлива (растения) и источника воспламенения (удары молнии) в той местности сразу же разгорались пожары.

Как рассказывают исследователи, тот факт, что огонь смог распространиться и оставить отложения древесного угля, говорит о том, что уровень кислорода в атмосфере Земли в то время составлял не менее 16%. Сегодня этот уровень равен 21%.

Это важная информация для палеонтологов. Увеличение количества растений, а значит и фотосинтеза примерно в это же время на Земле должно было внести значительный вклад в кислородный цикл. Лесные пожары также в значительной степени способствовали циркуляции углерода и фосфора, а также движению осадочных пород на поверхности Земли. Все это поможет ученым лучше понять, как развивалась жизнь на планете.