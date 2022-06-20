В Казани жители «Салават Купере» пожаловались на черный дым и сильный запах гари

Причину неприятного запаха разъяснили в МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в понедельник, 20 июня, жители казанского микрорайона «Салават Купере» начали собираться на работу и не на шутку забеспокоились. Сначала они начали жаловаться на сильный запах гари, а после на поднимающийся в небо столб черного дыма. Он был виден за несколько километров.

Происходящее, в итоге, смогли разъяснить только в МЧС Татарстана. Там сообщили, что в 6.24 произошел пожар на территории данного микрорайона, а именно загорелся гараж и надворные постройки около дома №40 по улице Новоосиновская.

Уже в 7.13 пожарным удалось локализовать возгорание, а через пять минут и вовсе потушить огонь. Внутри горевших строений никого не было, никто из людей не пострадал, площадь пожара составила 90 квадратных метров, в причинах его возникновения сейчас разбираются дознаватели, сообщает портал Inkazan.