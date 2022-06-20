В ЛНР сообщили о серьезных потерях среди польских наемников в Камышевахе

Народная милиция ЛНР сообщила о серьезных потерях среди польских наемников в Камышевахе Фото: REUTERS

В Народной милиции ЛНР сообщили, что польские наемники несут серьезные потери в Камышевахе. Силы республики совместно с отрядом Ахмата Кадырова ведут в селе бои против ВСУ и наемников из Польши.

- Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами, — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о хорошо организованном отряде. Накануне они понесли серьезные потери.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Как написал политик в Telegram, наемники «все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины». Сейчас иностранные бойцы «безысходно констатируют свою беспомощность», добавил он. Он привел в пример слова американского наемника Джеймса Васкеса, сообщившего о больших потерях среди товарищей.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что поток зарубежных наемников разворачивается в обратную сторону на фоне нарастающих военных провалов ВСУ и увеличивающихся потерь. Также Конашенков добавил, что недавние заявления о чуть ли не «20 тысячах» иностранцев, сражающихся против ВС России, являются обыкновенной ложью.