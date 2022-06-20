Песков оценил возможность посредничества Меркель в диалоге с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность выступления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель посредником в переговорах России и Украины.

По его мнению, это преждевременно, поскольку она уже ушла в отставку и не намерена возвращаться в политику.

- Я не могу ответить на ваш вопрос ... Меркель может сыграть такую роль (роль посредника) ... В перспективе, с учетом того, что она находится в отставке, и, собственно, мы слышали ее заявление о том, что она не собирается ни к какой деятельности политической возвращаться, поэтому посмотрим, там видно будет, - заявил представитель Кремля журналистам 20 июня.

Накануне сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью информационной платформе Redaktions Netzwerk Deutschland заявила, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Москвой и Киевом. Однако, комментируя вопрос о том готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, бывший глава немецкого правительства заявила, что "на данный момент этот вопрос не обсуждается".