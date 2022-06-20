МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей был заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит некоторых грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном сегодня, 20 июня, сообщении российского МИДа.

"20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, - отметили в дипведомстве. - Главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления РФ запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область".

В сообщении также говорится, что Россия требует от литовских властей отмены введенных ограничений на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область, в ином случае РФ не исключает введение ответных мер.

Ранее в эфире радио “Комсомольская правда” эксперты рассказали, чем могут обернуться попытки Литвы задушить российский анклав. Как отметил депутат Госдумы Евгений Федоров, ситуацию с конфликтом с западом заканчивать можно только на базе закона. Закон – это итоги второй мировой. Никакой Литвы по итогам второй мировой войны не было. Выход Литвы из состава СССР был незаконным, конфликт был запрограммирован, считает депутат.