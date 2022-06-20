Эксперты оценили идею сдавать водителям электросамокатов тесты на вождение в ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Введение в России тестов на вождение в ГИБДД для водителей электросамокатов будет излишней мерой. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе крупнейшего в стране сервиса аренды электросамокатов Юрент (Urent).

- По данным МВД, в 2021 году в 90% аварий участвовали частные электросамокаты, в том числе в более чем половине случаев мощностью 0,25–4 КВт, в 11% - мощнее 4 КВт, которые по ПДД относятся к категории мопеда. Только в 10% ДТП участвовали самокаты кикшеринговых сервисов, - рассказали в Urent.

Эксперты полагают, что сейчас прежде всего стоит не внедрять новые правила, а важно произвести совершенствование мер контроля действующих ПДД.

- В первую очередь (это должно касаться) ... частных самокатов. Поэтому внедрение тестов для пользователей электросамокатов мы считаем излишней мерой, - сообщили kp.ru в Юрент.

В сервисе аренды электросамокатов также отметили, что электросамокаты кикшеринговых сервисов имеют ограничения по мощности до 0,25 кВт, в отличие от частных, на программном уровне ограничены по скорости движения в городе до 20-25 км/ч, и в местах с повышенным пешеходным трафиком - до 15 км/ч.

Кроме того, в Юрент отметили, что компания занимается образованием своих пользователей, в том числе проводит различные образовательные мероприятия. Так, в прошлом году сервис запустил программу обучения пользователей безопасному использованию самокатов, которую масштабировали по всей стране.

Накануне сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Бурлаков выступил с предложением сдавать тесты в ГИБДД для вождения электросамокатов. По мнению парламентария, желающие ездить на электросамокате должны знать, как пересекать пешеходный переход, как вести себя на многолюдном тротуаре, знать правила парковки и скоростные ограничения.