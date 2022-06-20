Rebelion: США должны прислушаться к предупреждению Путина о прекращении поставок оружия на Украину

Владимир Путин Фото: REUTERS

США должны серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о прекращении поставок оружия Украине, написал журналист Умберто Маццеи в публикации для Rebelion.

"Это безумие - провоцировать ядерную державу, которая может уничтожить своих противников в любой точке мира. Несложно понять, что поставки вооружений только ведут к затягиванию конфликта, который легко может перерасти в третью мировую войну", - полагает журналист.

Как считает автор публикации, США стремятся воспользоваться кризисной ситуацией на Украине, чтобы сохранить свою гегемонию в мире

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.