В США обнаружили тайное послание Путина Западу в поздравлении Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg прокомментировал телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 15 июня.

По мнению эксперта, дата была выбрана не только для того, чтобы Путин смог поздравить китайского лидера с днем рождения, но и «чтобы отправить послание Западу». Таким образом Путин хотел намекнул на крепкие российско-китайские отношения, считает Пей.

- Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее, — сказал Пей.

Напомним, во время переговоров лидер КНР отметил, что все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию и добиваться урегулирования украинского кризиса. Он также отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином, несмотря на глобальные изменения в мире. Президент РФ повторил главе КНР видение спецоперации Москвой и ее настоящих причин. Азиатский политик в ответ «отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов». Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. В частности, торговый оборот с Китаем в этом году может получиться рекордным. Азиатские компании занимают места, освободившиеся после ухода европейского бизнеса.