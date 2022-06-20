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Политика20 июня 2022 11:49

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что Суземку обстреляли западным оружием

Всего было выпущено 15 снарядов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Александр Богомаз, фото: пресс-служба губернатора Брянской области

Александр Богомаз, фото: пресс-служба губернатора Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ходе утреннего обстрела поселка Суземка было выпущено около 15 снарядов, поставленных Украине западными странами.

Ранее Богомаз сообщил, что в понедельник, 20 июня 2022 года, рано утром ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате были повреждены три дома, один человек получил ранение, было нарушено электроснабжение.

"Выпущено было, как рассказывают наши военные, около 15 снарядов... Снаряды были выпущены из современных пушек, поставляемые Западом Украине ", - сказал он в эфире "России 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июня 2022 года можно прочитать здесь.