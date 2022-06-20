Немцы дали совет главе МИД Бербок по членству Украины в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt посоветовали министру иностранных дел Германии Анналене Бербок не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

Напомним, сегодня, 20 июня, немецкий дипломат призвала страны ЕСвросоюза использовать "исторический момент" и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены сообщества.

"Украина не является демократическим и правовым государством, и ей не место в Евросоюзе", - считает читатель с ником See-Hex.

"Одно дело позволить Украине выиграть Евровидение из жалости. Принять их в Евросоюз из жалости стоит еще несколько сотен миллиардов", - написал Roger F.

"Принятие Украины в ЕС означает смягчение критериев, вам следует придерживаться правил!" - подчеркнул Gabriel T.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Также ранее Чижов выразил мнение, что ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Он также добавил, что далее вопрос будет рассматриваться на саммите сообщества в Брюсселе 23-24 июня 2022 года. Кроме этого, Чижов подчеркнул, что странам-членам Евросоюза "определяться с кандидатурой Украины на вступление в ЕС, очевидно, не очень хочется".