70% российских врачей против выхода страны из Всемирной организации здравоохранения

Россия присоединилась к ВОЗ в 1948 году Фото: EAST NEWS

Большинство российских врачей поддерживают членство России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такие данные были получены в ходе опроса среди медиков, проведенного в мобильном приложении "Справочник врача". Его данные публикует РБК.

В исследовании участвовали 2010 врачей-специалистов. 69,8% опрошенных проголосовали за то, чтобы Россия оставалась членом ВОЗ. Медики уверены, что членство в организации дает возможность отечественным специалистам повышать квалификацию, участвовать в глобальных программах здравоохранения, укрепляет общие позиции доказательной медицины в стране.

30% медиков заявили, что Россия должна покинуть организацию. Врачи, выбравшие этот вариант ответа, считают, что организация стала политически ангажирована, а многие ее рекомендации не имеют под собой надежной научной базы.

При этом 44,9% уверены, что если все же Россия покинет ВОЗ, ничего критически не изменится. Столько же врачей считают, что выход из организации приведет к падению качества производимых лекарств.

Напомним, Европейское региональное бюро ВОЗ проводило 10 мая специальное заседание, в ходе которого было предложено приостановить экспертные совещания в России.

Выступивший на сессии заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий предупредил, что принятие резолюции может поставить под угрозу здоровье населения всей Европы. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, принятое постановление не оказывает негативного влияния на обеспечение россиян лекарствами. Он назвал это решение "исключительно политическим".

Сообщалось также, что ВОЗ рассматривает возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве. В то же время было подчеркнуто, что российский офис ВОЗ продолжит свою работу.

Позже директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев подчеркнул, что по своей инициативе Россия не намерена выходить из Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, что Россия присоединилась к ВОЗ в 1948 году. Российский офис ВОЗ существует в стране с 1998 года.