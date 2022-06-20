Курс доллара на бирже упал до значений 2015 года - 55,5 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на Мосбирже упал до 55 рублей. Аналогичный уровень последний раз отмечался в 2015-м году, о чем говорят данные торговой площадки.

По информации на 15:13 курс американского доллара упал до 55,65 рубля. Курс евро составил 58,86 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее эксперты прогнозировали, что будет с евро в 2022-м году. Так, по оценкам ведущих мировых экспертов, в том числе аналитиков Всемирного банка и института JPMorgan Chase, 2020 год был не самым удачным для евровалюты. Экономический рост в еврозоне начал замедляться в 2020 году — до 1,9%, что на 0,2% ниже прогнозируемого.