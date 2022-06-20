В Ливане выявлен первый случай заражения обезьяньей оспой

В понедельник Министерство здравоохранения Ливана объявило о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в стране. Фото: REUTERS

В понедельник Министерство здравоохранения Ливана объявило о выявлении первого случая заражения оспой обезьян в стране.

По словам ливанских медиков, обезьянья оспа была обнаружена у женщины, которая прилетела в страну из-за границы. Не уточняется, откуда она прибыла в Ливан. Однако на данный момент она находится на карантине.

“ Состояние здоровья у нее стабильное, однако министерство отслеживает людей, которые контактировали с женщиной”, - говорится в сообщении.

Раннее KP.RU рассказывал об особенностях обезьяньей оспы. Заболевание длится от 2 недель до 1 месяца и характеризуется повышенной температурой, мышечными болями, увеличением лимфатических узлов и высыпаниями, чаще всего появляющимися вначале на лице, а позже захватывающими участки кожи на других частях тела. На данный момент в России не выявлено случаев заражения обезьяньей оспой.