Эстония запретит ввоз из России алкоголя и мебели с 10 июля 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Эстония приняли решение ввести для частных лиц запрет на ввоз из России подсанкционных товаров. Теперь в данный перечень включили водку и стулья. Об этом говорится в документе на сайте налогово-таможенного департамента республики.

В публикации отмечается, что речь идет о продукции, которая приносит России "существенный доход" и помогает финансировать расходы на спецоперацию. С 10 июля 2022 года граждане не смогут ввезти в Эстонию алкоголь крепостью ниже 80 градусов - пиво, вино, виски, ликеры и другое спиртное. Кроме того, власти запретят ввозить древесину и изделия из дерева, мебель и удобрения.

Напомним, еще в апреле этого года агентство Reuters сообщало, что Евросоюз планирует ввести запрет на импорт из России цемента, древесины, каучука и химикатов, а также икры и водки. Также, по данным издания, ограничения, возможно, будут введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования – в частности, используемого в процессе добычи сжиженного природного газа.