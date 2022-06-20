Министр юстиции Украины анонсировал массовую конфискацию активов россиян и сотрудничающих с российскими властями украинцев

Украина анонсировала массовую конфискацию активов россиян и сотрудничающих с российскими властями украинцев к концу лета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце лета украинские власти собираются провести массовую конфискацию активов россиян, а также граждан Украины, которые сотрудничают с российскими властями. Об этом заявил в понедельник 20 июня министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», - цитирует РИА Новости выступление Малюськи в эфире телеканала «Рада».

Министр юстиции отметил, что собственники «Сбербанка» и «Проминвестбанка» уже лишились своего имущества на Украине.

Напомним, в апреле 2022 года Украина упростила процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о возможности изымать активы российских предпринимателей в пользу Украины.

В то же время Минфин США назвал незаконной планировавшуюся передачу российских активов Украине.

Также сообщалось, что Евросоюз заморозил активы россиян на сумму около 10 млрд евро.