В России предупредили об ответе после атаки ВСУ по буровым установкам в Крыму Фото: Александр КОЦ

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака со стороны украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" в Крыму развязала России руки.

По его словам, скоро российская сторона примет ответные меры. Он также анонсировал ответные удары по центрам принятия решений.

- Платформы, подвергшиеся удару, находятся в районе острова Змеиный, - заявил РИА Новости Шеремет. - Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары.

Напомним, 20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Сейчас на месте ЧП ведется работаем по спасению людей. Он также отметил, что газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению нет. известно, что в момент ударов со стороны ВСУ на буровых вышках "Черноморнефтегаза" находилось 109 человек, 21 рабочий уже эвакуирован с этой территории.