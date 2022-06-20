Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров в ряде российских регионов

Путин подписал указ о помощи пострадавшим от лесных пожаров в ряде регионов России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин поручил оказать материальную помощь россиянам, пострадавшим от пожаров в ряде регионов. Соответствующий указ опубликован в понедельник 20 июня на официальном сайте Кремля.

Речь идет о Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Люди, которые пострадали от пожаров в этих регионах, получат единовременную материальную помощь до 1 июля 2022 года. Помощь получат те, кто потерял имущество или пострадал, а также те, кто в результате пожаров потерял кого-то из членов семьи.

До 1 октября 2022 года будет проведена оценка ущерба, нанесенного в результате пожара жилью и личным подсобным хозяйствам и принято решение о возмещении ущерба. В документе сказано, что будет учтена также гибель сельскохозяйственных животных и птицы.

До 1 августа 2022 года жители этих регионов, потерявшие в результате пожаров жилье, получат социальную поддержку, а до 15 ноября президент поручил отремонтировать поврежденное жилье или построить новое для тех, кто потерял его.

Также поручено организовать оздоровление и отдых детей из пострадавших от пожаров регионов.

Ранее Путин поручил правительству РФ совместно с властями субъектов России обеспечить сокращение площади лесных пожаров в период с 2022 по 2030 год. За этот промежуток времени, как написано в указе, пожары должны сократиться не менее чем на 50% по сравнению с 2021 годом.

Также сообщалось, что в Якутии за сутки втрое выросла площадь лесных пожаров.