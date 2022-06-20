«Единая Россия» предложила ввести компенсации за вред жизни и здоровью волонтёров

Единороссы внесли законопроект, устанавливающий выплату компенсаций для добровольцев, на рассмотрение в Госдуму. Фото: ER.RU.

Волонтеры, пострадавшие во время участия в благотворительных проектах, должны получать денежные компенсации. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия». 20 июня единороссы внесли законопроект, устанавливающий выплаты для добровольцев, на рассмотрение в Госдуму.

Предусматривается, что компенсации будут выплачиваться волонтерам в ходе осуществления добровольческой деятельности на территории России, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам. Законопроект установит единые для всей страны правила выплат за вред. Сейчас такие компенсации утверждены только в нескольких регионах. Среди них - Башкирия, Тыва, Новосибирская, Ульяновская, Иркутская, Московская области и Ханты-Мансийский АО.

- Сегодня только по линии гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе оказали помощь своим коллегам медикам уже более 270 врачей-добровольцев из России. Многие их них работали в прифронтовых госпиталях. И продолжают это делать, - рассказал генеральный секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, участвовавший в разработке законопроекта. - Активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты» ежедневно помогают жителям Мариуполя, Попасной, Херсона и других освобождённых территорий. Вместе с Российскими студотрядами мы формируем бригады студентов-волонтёров гражданских специальностей - медиков, психологов, педагогов, строителей — для восстановления народных республик.

Андрей Турчак напомнил, что волонтеры ежедневно несут добровольческую миссию в России, и зачастую они работают в опасных условиях.

- Ищут пропавших людей. Дежурят вместе с медиками в ковид-госпиталях, где это ещё необходимо. Помогают жителям бороться с последствиями наводнений и лесных пожаров, как это было в Краснодарском крае, Якутии, Кузбассе и Иркутской области. И наша обязанность - защитить тех, кто, порой рискуя собой, добровольно помогает другим людям, спасает их жизни, - подчеркнул Андрей Турчак.

Размер, порядок и условия начисления единой федеральной компенсации будет установлен Правительством РФ. Информация о добровольцах и волонтёрских организациях будет храниться в единой базе данных. Создание такой информационной системы позволит избежать вероятности незаконного начисления выплат. Компенсации за причиненный вред здоровью добровольцам будут выделяться из федерального бюджета. В случае смерти волонтёра выплату получат его близкие, круг которых будет определён Правительством РФ.

Ранее инициативу единороссов о назначении компенсаций для добровольцев поддержал президент России Владимир Путин. Законопроект, предусматривающий защиту жизни и здоровья волонтеров, также поддержала комиссия по законопроектной деятельности российского кабмина.

Только в 2021 году в добровольческом движении России участвовали 35 тысяч волонтеров-медиков – врачи, медсестры и медбратья, а также студенты медицинских вузов. Еще столько же волонтеров принимали участие в поисково-спасательных работах. За прошлый год поисковики выполнили 43 тысячи заявок родственников о пропаже людей. Свою лепту внесли и добровольные помощники пожарных и спасателей. По информации МЧС России за три года – с 2018 по 2020-й добровольческие организации приняли участие в 40 тысячах спасательных операций в условиях ЧС.

Сейчас свыше 50 тысяч волонтеров, присоединившихся к акции #МыВместе, помогают прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР. Несколько сотен добровольцев «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» помогают жителям пострадавших городов на территории Донецкой и Луганской народных республик.