Премьер Британии Борис Джонсон лег под нож ради носа Фото: REUTERS

Врачи провели операцию на носу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это было запланированное медицинское вмешательство, сообщил его представитель

Отмечается, что это была незначительная операция на пазухах носа, однако во время самого процесса политик находился под общим наркозом.

- Премьер-министру сегодня утром была проведена очень незначительная рутинная операция, связанная с его носовыми пазухами. Он отправился в больницу около 6.00 (8.00 мск)... Он вернулся обратно на Даунинг-стрит немногим позже 10.00 (12.00 мск), - цитирует слова представителя Джонсона Sky News.

Также уточняется, что заместитель премьер-министра Доминик Рааб был поставлен в известность до операции Джонсона. Пока британский политик будет восстанавливаться Рааб в случае необходимости будет принимать "важные решения" до конца дня.