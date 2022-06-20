Вице-спикер Госдумы предупредил Литву об ответе России в случае блокады Калининграда Фото: Александр Подгорчук

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на решение на транспортную блокаду, которую устраивают Калининградской области власти Литвы. Парламентарий отметил, что нарушения, на которые идут литовские власти, в первую очередь показывают, что у ЕС не существует никаких правил.

- В данном случае нарушает даже не НАТО, а именно ЕС. Это в будущем, безусловно, повлияет на наше отношение к подобной организации, если Евросоюз, конечно, сохранится, - сказал «Газете.Ru» Толстой.

Он отметил, что наверняка российское правительство уже готовит соразмерный ответ на действия Литвы.

- Разные ответы, и никакой из них Литве не понравится. Это я знаю точно, — добавил Толстой.

Пока наша страна вряд ли будет вести речь о непризнании факта вступления Литвы в Евросоюз, но не исключено, что в будущем такой вопрос встанет на повестку дня.

- В любом случае, подобные недружественные действия не останутся без ответа. А жители Калининградской области, надеюсь, не почувствуют этой мелкой пакости, потому что есть морское сообщение, — подчеркнул депутат.

Литва, введя частичный запрет на железнодорожный транзит российских товаров в Калининградскую область, создает опасный геополитический прецедент, который может привести к плачевным последствиям, пишет ФАН.

Решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса. Такую позицию высказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

- Мы относимся к этому решению Литвы абсолютно отрицательно. Видим выраженную русофобскую, русоненавистническую, деструктивную позицию Литвы, - заключил Цеков.