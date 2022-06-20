Мосгорсуд признал законным запрет Facebook* и Instagram* в России

Суд признал правильной блокировку Facebook* и Instagram* в России. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Московский городской суд в понедельник 20 июня признал законным запрет Facebook* и Instagram* в России, отклонив жалобу компании Meta Platforms* на решение о признании ее деятельности экстремистской.

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», - цитирует РИА Новости решение суда.

Сообщается что во время заседания суда представитель Meta* заявила, что политика компании не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и направлена против русофобии, а блокировка социальных сетей является «непропорциональной мерой, которая противоречит интересам граждан России».

В свою очередь, прокурор отметила, что Meta* систематически распространяла противоправную информацию, побуждала к совершению убийств российских граждан. В частности, в социальных сетях размещались посты с нацистской символикой и портретами Гитлера.

Напомним, глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать социальную сеть Instagram* после появления информации, что Meta*временно разрешит социальным сетям Facebook* и Instagram* в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан.

Российский суд 21 марта 2022 года постановил запретить Facebook* и Instagram* и начать блокировку немедленно.

*Организация признана экстремистской, запрещена в России.