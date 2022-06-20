Губернатор Василий Орлов: В Амурской области снизилась стоимость основных стройматериалов, экономика подстраивается под сложившиеся условия

В Приамурье подешевели основные стройматериалы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области снизились цены на основные стройматериалы. Это говорит о том, что экономика постепенно подстраивается под текущие экономические обстоятельства, отметил глава региона Василий Орлов.

- Мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы ведем еженедельно. Снижение стоимости ряда товаров говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, экономика подстраивается под сложившиеся условия, - подчеркнул Василий Орлов.

Так, в регионе существенно снизились цены на керамический кирпич. Его удешевление связано с возобновлением производств. Из-за пандемии коронавируса и запрета на въезд граждан Китая заводы в Приамурье приостановили работы. Сейчас все запреты сняты, и предприятия привлекают иностранных работников из Китая и стран СНГ. Также кирпич завозится в Амурскую область из КНР.

За последний месяц в регионе снизились цены на арматуру (на 15 %), на уголок (на 7%), листовую сталь (на 10%) и профнастил (на 12 %). На остальные стройматериалы цены, по сравнению с мартом, выросли: на 10-15% подорожал песок, на 10% - щебень, на 7% - цемент и бетон. Подорожание цемента произошло из-за роста цен на аренду вагонов, в которых строительные материалы завозят в регион. Из-за увеличения стоимости цемента, в свою очередь, выросли цены на бетон и газобетонные блоки.

- Поскольку цены на основные материалы напрямую влияют на стоимость ремонтов и любые строительные работы, ситуация остается на контроле профильного министерства, основная задача которого - не допустить необоснованного завышения стоимости на данный вид товаров, - отметил Василий Орлов. - Для производителей стройматериалов в Амурской области действует ряд мер поддержки, разрабатываются новые с учетом потребностей местных предприятий.