Кадыров опроверг сообщения об обмене украинской националистки Паевской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына заместителя председателя главы Чечни в Крыму Адама Гриценко.

- Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения ... (об обмене) Паевской по кличке "Тайра" ... на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова - Адама Гриценко, не соответствуют действительности, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кадыров также добавил, что Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, "он до сих пор находится в плену в собственной стране".

При этом глава Чеченской Республики акцентировал внимание на том, что в его полномочия не входит не входит обмен военнопленных. Тем более обмен украинских граждан на украинских же нацистов.

Накануне сайт kp.ru писал, что Кадыров упрекнул украинские СМИ в замалчивании успехов российских военных в ходе спецоперации. Он также добавил, что такой тактики Киев придерживается, чтобы создавать выгодную картину для Запада.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.