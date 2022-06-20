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Политика20 июня 2022 15:13

Кадыров опроверг сообщения об обмене украинской националистки Паевской

Глава Чечни объяснил, что эта информация не соответствуют действительности
София ГОНЧАРОВА
Кадыров опроверг сообщения об обмене украинской националистки Паевской

Кадыров опроверг сообщения об обмене украинской националистки Паевской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайра) якобы обменяли на сына заместителя председателя главы Чечни в Крыму Адама Гриценко.

- Я со всей ответственностью заявляю, что сообщения ... (об обмене) Паевской по кличке "Тайра" ... на сына заместителя моего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова - Адама Гриценко, не соответствуют действительности, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кадыров также добавил, что Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, "он до сих пор находится в плену в собственной стране".

При этом глава Чеченской Республики акцентировал внимание на том, что в его полномочия не входит не входит обмен военнопленных. Тем более обмен украинских граждан на украинских же нацистов.

Накануне сайт kp.ru писал, что Кадыров упрекнул украинские СМИ в замалчивании успехов российских военных в ходе спецоперации. Он также добавил, что такой тактики Киев придерживается, чтобы создавать выгодную картину для Запада.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.