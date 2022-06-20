Москвичка ужаснулась ценами на продукты в Литве после введения антироссийских санкций Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние месяцы в отношении России ввели десятки самых разных санкций. Но Евросоюз, как показывает жизнь, тоже страдает от данных мер.

Москвичка, оказавшаяся в Литве, рассказала сайту mk.ru о ценах в магазинах и удивилась новой реальности. В магазинах Вильнюса пачка творога стоит 350 рублей, а цены на мороженное доходят до 700 рублей.

Литва всегда славилась своей молочкой — тут всегда самый вкусный творог, молоко, кефир и сыры. Теперь он по карману далеко немногим. Если в Белоруссии 400 граммов творога стоит 50 евроцентов, в Литве пачка творога в 200 граммов - 1,10 евро и больше. А ввозить в Литву продукты из-за границы запрещено.

В течении недели цена на сыр-косичку выросла в два раза и небольшая упаковка теперь обходится в 4 евро. Килограммовая пачка творога 9% жирности за 7,49 евро.

В холодильнике с мороженным цены тоже могут охладить кого угодно. Полукилограммовая упаковка «Королевского» пломбира 5,59, евро, за баночку мороженого с миндальным орехом Гномик» придется выложить 7,29 евро, а обычный вафельный стаканчик - 99 центов.