Путин поручил рассмотреть возможность досрочной пенсии для многодетных отцов

Путин предложил рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии по возрасту многодетным отцам. Фото: REUTERS

У многодетных отцов в России может появиться возможность досрочного выхода на пенсию по старости. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что перечень поручений глава государства утвердил по итогам встреч по вопросам социальной поддержки детей, которые прошли 1 июня.

В частности, в документе сказано, что Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Ответственным за исполнение этого поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин, он должен представить президенту соответствующий доклад до 1 октября 2022 года.

Ранее Путин поручил возродить существовавшее в советское время звание «Мать-героиня».

Также российский президент предложил закрепить выплаты особенно отличившимся родителям. «При вручении медали ордена «Родительская слава» не была предусмотрена выплата. Предлагаю - 200 тысяч рублей, а при вручении самого ордена - вместо 100 тысяч выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, кто получит звание «Мать-героиня» - миллион рублей», - сказал Путин.