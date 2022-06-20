Почти половина жителей Эстонии стала покупать меньше продуктов из-за роста цен

Почти половина жителей Эстонии из-за роста цен вынуждена покупать меньше продуктов, чем обычно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти 80% жителей Эстонии ощутили негативное влияние роста цен, а почти половина вынуждены из-за этого покупать меньше продуктов. Такие данные получила в ходе соцопроса компания Norstat. Опрос проводился по заказу Социал-демократической партии, в нем участвовала тысяча респондентов, пишет РИА Новости.

Сообщается что 46% жителей Эстонии сократили свою обычную продуктовую корзину, 44% начали сознательно экономить электричество, 32% отложили ремонт жилья, 13% отказались от запланированной покупки дома или квартиры, 8% не могут выкупить выписанные им лекарства, а треть респондентов из-за роста цен изменили свои планы на отпуск.

Эстония в мае вышла на первое место по росту инфляции в ЕС. Этот показатель в стране составил 20%. На 16% подорожали товары, на 29% - услуги. Больше всего подскочили цены на продукты и энергоносители. Сообщается, что только 10% участников опроса считают, что люди должны изменить объемы потребления, остальные уверены, что правительство должно постараться сохранить привычный уровень жизни людей.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Болгария стали лидерами по росту инфляции в Евросоюзе из-за их энергетической зависимости от России.

Тем временем власти Эстония приняли решение ввести для частных лиц запрет на ввоз из России подсанкционных товаров, включив в перечень водку и стулья как продукцию, которая приносит России «существенный доход» и помогает финансировать расходы на спецоперацию.