Байден назвал вероятным членство Украины в ЕС

Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС, но заявил, что в ближайшее время не намерен посещать эту страну. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС. Об этом он заявил в понедельник 20 июня во время общения с журналистами в городе Рехобот-Бич штата Делавэр в США.

«Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет», - цитирует ТАСС ответ Байдена на вопрос о возможности вступления Украины в Евросоюз.

Также американский лидер заявил, что не намерен посещать Украину в ходе запланированной на конец июня 2022 года поездки в Европу, куда Байден отправится для участия в саммите Группы семи (G7) в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

Ранее жена президента США Байдена съездила на Украину. Первая леди Соединенных Штатов посетила Ужгород, ее поездку не объявляли заранее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года. Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС. В то же время эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.