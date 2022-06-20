Аксенов сообщил, что 94 человека эвакуировали с обстрелянных ВСУ буровых платформ "Черноморнефтегаза" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с буровых платформ, которые обстреляли украинские войска, уже эвакуировались 94 человека.

- Сейчас с платформ эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что гарантирует, что их поиски пропавших будут продолжаться.

Напомним, 20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинские войска нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Сейчас на месте ЧП ведется работаем по спасению людей. Он также отметил, что газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению нет. известно, что в момент ударов со стороны ВСУ на буровых вышках "Черноморнефтегаза" находилось 109 человек, 21 рабочий уже эвакуирован с этой территории.