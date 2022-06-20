Россия сохраняет ковидные ограничения на выезд в Финляндию

Россия решила не отменять связанные с пандемией коронавируса ограничения на пересечение российско-финской границы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия не отменяет ковидные ограничения, действующие на пересечение российско-финской границы, после того, как Финляндия заявила об их отмене с 30 июня. Об этом сообщил в понедельник 20 июня консульский департамент МИД РФ.

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года, сохраняется», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось что Финляндия решила не продлевать коронавирусные ограничения на перемещение через границу и откроет границу для российских туристов с 30 июня 2022 года. Пассажиры, которые прибывают в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны будут предъявить паспорт и визу, если в таковой существует необходимость. ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации будут не нужны.