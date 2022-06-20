Губернатор Вениамин Кондратьев: На ПМЭФ Краснодарский край заключил 30 соглашений на 204 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о новых инвестиционных проектах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме заключил с инвесторами 30 соглашений на 204 миллиарда рублей. Новые проекты позволят создать в регионе более 10,5 тысяч рабочих мест, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

– За дни работы форума делегация региона заключила 30 соглашений с инвесторами на общую сумму 204 миллиардов рублей. Для нас важно, чтобы все подписанные соглашения удалось реализовать – это даст огромный импульс развитию экономики региона. Со своей стороны, готовы оказывать инвесторам помощь – в регионе действует самый широкий пакет мер господдержки, - отметил губернатор Краснодарского края.

Больше всего соглашений было подписано в сфере туризма. Инвесторы собираются вложить в курорты Кубани 159,5 миллиардов рублей. Реализация 14 проектов обеспечит новыми рабочими местами более 7,9 тысяч человек. В ближайшем будущем старейший санаторий Сочи «Волна» ждет масштабная реконструкция. Кроме того, на Черноморском побережье появятся новые гостиницы, санаторные комплексы и центр гастрономического туризма.

Еще 8 соглашений на сумму 28,9 миллиардов рублей были подписаны в сфере АПК. На сельхозпредприятиях Кубани появятся 1,6 тысяч новых рабочих мест.

– Край сегодня точно обеспечит себя и страну. Не понимаю, о каком продовольственном дефиците может идти речь. Его быть просто не может. Урожайность на Кубани такова, что смело сможем заходить с нашей пшеницей на азиатские и африканские рынки. Ее достаточно. Очень важно, что семена кубанские - мы не зависим от импорта. Кубань всегда будет с хлебом, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Еще один крупный проект предусматривает строительство в Краснодаре промышленного парка. Сумма инвестиций в него составит 6 миллиардов рублей. В столице Кубани также построят макаронную фабрику и модернизируют трамвайную сеть. В Краснодаре необходимо проложить 71 километр новых трамвайных путей и закупить 100 современных вагонов.

Напомним, в 2021 году на ПМЭФ Краснодарский край заключил 22 инвестиционных соглашения на общую сумму 161,7 миллиардов рублей.