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Политика20 июня 2022 18:27

Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники участвовали в обстрелах российских военных

Официальный представитель Кремля не считает попавших в плен на Украине американцев военнослужащими ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Песков заявил, что плененные на Украине американские наемники не подпадают под защиту Женевской конвенции.

Песков заявил, что плененные на Украине американские наемники не подпадают под защиту Женевской конвенции.

Фото: REUTERS

Граждане США, попавшие в плен на Украине, не могут считаться военнослужащими ВСУ, а являются «солдатами удачи», на которых не распространяется действие Женевской конвенции. Об этом в понедельник 20 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Пескова, американские наемники участвовали в обстрелах российских военнослужащих, угрожая их жизням.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что наемники из США должны понести наказание.

«Они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», - отметил он.

Напомним, 15 июня Daily Telegraph сообщила о двух наемниках из США, попавших в плен под Харьковом.

Позднее воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.