Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники участвовали в обстрелах российских военных

Песков заявил, что плененные на Украине американские наемники не подпадают под защиту Женевской конвенции. Фото: REUTERS

Граждане США, попавшие в плен на Украине, не могут считаться военнослужащими ВСУ, а являются «солдатами удачи», на которых не распространяется действие Женевской конвенции. Об этом в понедельник 20 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Пескова, американские наемники участвовали в обстрелах российских военнослужащих, угрожая их жизням.

«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что наемники из США должны понести наказание.

«Они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», - отметил он.

Напомним, 15 июня Daily Telegraph сообщила о двух наемниках из США, попавших в плен под Харьковом.

Позднее воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.