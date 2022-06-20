Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июня 2022 18:43

Глава МИД Польши Рау назвал предрешенным вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС
Мария ПАВЛОВА
Глава МИД Польши заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС предрешено.

Глава МИД Польши заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС предрешено.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС можно считать решенным. Об этом в понедельник 20 июня заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Прошла дискуссия о статусе кандидата для Украины. Сейчас трудно предполагать, что этот статус Украине не будет предоставлен. Здесь было достигнуто согласие. Кажется, этот вопрос предрешен», - сказал Рау в интервью польскому радио RMF24 после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая прошла в Люксембурге.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года. Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС. В то же время эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.