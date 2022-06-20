Глава МИД Польши Рау назвал предрешенным вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Глава МИД Польши заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС предрешено. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС можно считать решенным. Об этом в понедельник 20 июня заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Прошла дискуссия о статусе кандидата для Украины. Сейчас трудно предполагать, что этот статус Украине не будет предоставлен. Здесь было достигнуто согласие. Кажется, этот вопрос предрешен», - сказал Рау в интервью польскому радио RMF24 после встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая прошла в Люксембурге.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал весьма вероятным вступление Украины в ЕС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года. Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС. В то же время эксперты назвали пять главных причин, почему Украине не светит членство в ЕС, среди них коррупция, бедность и проблемы с демократией.