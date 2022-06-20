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Политика20 июня 2022 19:11

Байден считает, что рекордное число беженцев в мире связано со спецоперацией России на Украине

Украинский президент заявил о «мрачном этапе» в вопросе принудительно перемещенных лиц
Мария ПАВЛОВА
Байден связал рекордное количество беженцев в мире с российской спецоперацией на Украине.

Байден связал рекордное количество беженцев в мире с российской спецоперацией на Украине.

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что рекордный рост числа беженцев в мире связан со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в понедельник 20 июня на официальном сайте Белого дома.

Байден назвал современное состояние с принудительно перемещенными лицами «мрачным этапом».

«Мы в последнее время достигли мрачного этапа: согласно [данным] Агентства ООН по делам беженцев [Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, УВКБ ООН], более 100 млн человек сейчас являются принудительно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории», - цитирует заявление американского президента ТАСС.

Тем временем Польша решила мотивировать украинских беженцев отменой пособий, а посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам.

О том, как беженцы из Украины перекроят Евросоюз, читайте здесь нa kp.ru.

Почему прежнее радушие жителей западных стран по отношению к украинским беженцам превращается в неприятие, читайте здесь.