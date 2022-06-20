Созданная блогером Понасенковым* организация «Первый Научный»* внесена в реестр СМИ-иноагентов

Российский Минюст включил в список иноагентов организацию "Первый Научный"*. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Российский Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов, ООО «Первый Научный»*. Организация стала иноагентом потому, что была создана человеком, ранее попавшим в перечень иноагентов. Речь идет о блогере, историке Евгении Понасенкове*. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства в понедельник 20 июня.

«В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Первый научный»*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Понасенковым Е.Н.*» ,- цитирует РИА Новости сообщение Министерства юстиции.

Напомним, Евгений Понасенков* был признан иноагентом 1 апреля 2022 года. Он заявил о намерении оспорить этот статус в судебном порядке.

15 апреля 2022 года Российский Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, сколько времени занимает лишение статуса иноагента.

*Организация или физическое лицо, внесенное в реестр выполняющих функции иностранного агентства.