Минтранс и Минобороны РФ обсуждают снятие ограничений на полеты в Крым

Минтранс и Минобороны России обсуждают возобновление полетов в Крым. Фото: Сергей ГАПОН

Глава российского Минтранса Виталий Савельев назвал условие снятия ограничения на полеты в Крым. Таким условием Савельев назвал получение разрешения от Минобороны РФ. Об этом глава Минтранса сказал в понедельник 20 июня в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

«Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — заявил Савельев.

Также глава Минтранса рассказал об увеличении количества поездов в условиях отсутствия авиасообщения с Крымом. По словам Савельева, добавлено дополнительно 500 тысяч билетов, но это полностью не решило проблему.

Напомним, ограничения на полеты в Крым введены с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что поставки из Украины обрушили цены на фрукты и овощи на крымских прилавках.

Тем временем Украина нанесла удар по крымским буровым установкам «Черноморнефтегаза».