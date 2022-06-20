Российские операторы связи начали взимать плату за sim-карты

Некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату за сим-карты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ряд российских операторов связи начал взимать плату при подключении sim-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов. Цена вопроса – 50 рублей, которые списываются с клиента при активации номера.

В пресс-службе «Мегафон» и Yota согласились прокомментировать нововведение. Так, «Мегафон» объяснил это увеличением в разы затрат на производство sim-карт. В пресс-службе оператора Yota агентству также объяснили взимание платы за подключение sim-карт обновленным ценообразованием их производства, добавив, что не исключают в дальнейшем сокращение стоимости этой услуги или отмены ее оплаты.

Ранее Минфин подсчитал, на сколько в нынешнем году упадут реальные доходы россиян. Оказалось, что реальные располагаемые доходы населения рухнут на 6,8%.

Во сколько обойдется российским школьникам выпускной в 2022 году, узнайте здесь на kp.ru.