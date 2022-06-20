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Экономика20 июня 2022 20:04

Российские операторы связи начали взимать плату за sim-карты

Деньги за «симки» стали брать из-за увеличения затрат на предоставление услуг связи и нового ценообразования производства самих sim-карт
Мария ПАВЛОВА
Некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату за сим-карты.

Некоторые российские мобильные операторы начали взимать плату за сим-карты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ряд российских операторов связи начал взимать плату при подключении sim-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов. Цена вопроса – 50 рублей, которые списываются с клиента при активации номера.

В пресс-службе «Мегафон» и Yota согласились прокомментировать нововведение. Так, «Мегафон» объяснил это увеличением в разы затрат на производство sim-карт. В пресс-службе оператора Yota агентству также объяснили взимание платы за подключение sim-карт обновленным ценообразованием их производства, добавив, что не исключают в дальнейшем сокращение стоимости этой услуги или отмены ее оплаты.

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