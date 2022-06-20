Первый фестиваль документального кино «Дорогами памяти и славы» открывается сегодня в Крыму Фото: Фонд военно-исторического кино

Первый в России фестиваль, посвященный трагической теме нацистской оккупации и трагедии мирного населения, откроется сегодня и пройдёт с 21 по 24 июня 2022 года в Симферополе, Керчи и Евпатории. Фестиваль организован Фондом военно-исторического кино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гости мероприятий увидят цикл документальных проектов «Без срока давности», а также короткометражных роликов о преступлениях нацистов в разных регионах страны в годы Великой Отечественной войны.

В каждом фильме - уникальные интервью очевидцев оккупации, рассекреченные документы из архивов, которые доказывают факт геноцида советского населения в годы войны. Многие из этих документов обнародованы в проектах впервые.

Как писал сайт KP.ru, в этом году в Крыму уже прошел фестиваль документального кино "КрымДок". В конкурсе участвовали порядка 200 работ. Среди них были картины как профессиональных, так и начинающих режиссеров из разных городов России. Кроме того, на базе Крымского киномедиацентра была организована открытая площадка для обсуждения фильмов.