Посол ЕС в России вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита через Литву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что посол ЕС в России Эдерер вызван в МИД РФ из-за ограничения транзита через Литву.

"Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку", - сказал Алиханов в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT.

По словам Алиханова, дипломату будут выставлены условия.

Ранее сообщалось, что "Литовские железные дороги" больше не будут осуществлять транзит санкционных товаров из Калининградской области. МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область.

Антон Алиханов в беседе с обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым уже рассказывал о запрете Литвы на транзит грузов в Калининградскую область

"Нас, конечно, немножко смутило, что они сделали это, фактически, за сутки и даже меньше…Катастрофы в этом нет, будут сейчас определенные затруднения. Но у нас на Балтике есть суда, которые могут обслужить этот товаропоток", - рассказывал Калининградский губернатор.