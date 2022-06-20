NYT: США пересекли черту на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан заявила, что участие США в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене.

"Мы пересекли черту в Йемене <…> А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине", - написал он в своей статье для газеты в New York Times.

По ее мнению, поддержка Киева американским правительством давно вышла за рамки разумного.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как США пытается за счет увеличения военной помощи Украине не допустить успеха России, а также смягчить последствия текущего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. Об этом писала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.