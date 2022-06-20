Сотрудники государственных организаций будут получать двойную зарплату за командировки в Донбасс Фото: Александр КОЦ

В России утвердили порядок установления размера выплат для сотрудников некоторых сфер, отправляющихся в командировки в Донбасс.

"Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя зарплата… выплачивается в рублях в двукратном размере", говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что работодатель устанавливает размер выплаты параллельно с решением о направлении в командировку. Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета. Документ уже вступил в силу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.