В Народной милиции ЛНР заявили, что некоторым мирным жителям удалось выйти с территории "Азота" Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторым мирным жителям удалось выйти с территории "Азота" "по ухищрениям или по счастливой случайности".

"Да, есть такие мирные жители, которые либо по ухищрениям, либо по счастливой случайности смогли выйти с территории предприятия", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, вышедшие жители отмечают катастрофическую гуманитарную ситуацию на территории предприятия.

Ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник вечером 11 июля заявил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители. Также он отметил, что у боевиков в заложниках еще могут находится несколько сотен мирных жителей.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.