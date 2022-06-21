Песков: пленные американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пленные американские наемники на Украине не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

"Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

По словам Пескова, они должны понести ответственность за те преступления, которые совершили.

Напомним, 15 июня Daily Telegraph сообщила о двух наемниках из США, попавших в плен под Харьковом. Позднее воюющий на стороне Вооруженных сил Украины наемник из США рассказал журналистам телеканала СNN подробности пленения на Украине американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна.

Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.