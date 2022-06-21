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Политика20 июня 2022 22:18

В Канаде и США признали, что отказ от нефти из России является «более сложной» ситуацией для Европы

По словам премьера Канады, они обсуждают данную проблему с европейскими партнерами
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
В Канаде и США признали, что отказ от нефти из России является «более сложной» ситуацией для Европы

В Канаде и США признали, что отказ от нефти из России является «более сложной» ситуацией для Европы

Фото: Shutterstock

Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.

"Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики.

Напомним, западные эксперты предупредили, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Европейский Центробанк сохраняет оптимистичный настрой, однако существуют сомнения, что удастся исправить ситуацию. В частности, об этом свидетельствует усугубляющийся энергетический кризис в Европе, а также высокая инфляция.