В Канаде и США признали, что отказ от нефти из России является «более сложной» ситуацией для Европы Фото: Shutterstock

Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.

"Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами", - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики.

Напомним, западные эксперты предупредили, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Европейский Центробанк сохраняет оптимистичный настрой, однако существуют сомнения, что удастся исправить ситуацию. В частности, об этом свидетельствует усугубляющийся энергетический кризис в Европе, а также высокая инфляция.