Посол ЛНР в России заявил о выходе 20 мирных жителей с территории завода "Азот" Фото: REUTERS

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что порядка 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода "Азот" в ЛНР 20 июня 2022 года.

"По мере продвижения союзных сил по территории "Азота", из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас они находятся в безопасности.

Ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник вечером 11 июля заявил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители. Также он отметил, что у боевиков в заложниках еще могут находится несколько сотен мирных жителей.

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