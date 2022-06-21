Российские журналисты сняли на видео обстрел Донецка Фото: Александр КОЦ

После обстрела "Градами" со стороны ВСУ жилого района Азотный в Донецке на улицах воцарился хаос. По словам корреспондента "Известий" Александра Сафиулина, люди бегут, истекая кровью и спешат покинуть свои разрушенные дома. Видео публикует "Пятый канал".

Отмечается, что снаряды начали обрушаться на город еще с самого утра 20 июня. Один за другим они поражали жилые кварталы. На месте падения боеприпасов в земле остаются воронки, а земля усыпана обломками.

Военкор также показал на видео, что в фасадах уцелевших зданий виднеются глубокие трещины. Долго им не простоять. Понимаю всю ситуацию люди вынуждены искать иные места в качестве укрытия.

Жители Донецка рассказали журналисту, что в результате удара украинских боевиков выбило все стекла в домах. Одна из спасшихся рассказала, что чудом не пострадал ее ребенок - в момент обстрела малыш играл под столом. Также местная жительница сообщила, что никто не погиб, но есть раненые.