В Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Памятник советскому солдату, снесен в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. Об этом в Facebook* сообщил активист "Декоммунизации" Вадим Поздняков", - говорится в материале.

После событий "евромайдана" в 2014 году по всей Украине стали массово сносить памятники Владимиру Ленину. Движение, названное "ленинопадом", было с восторгом встречено на Западе. Последние несколько недель украинские националисты занимаются сносом памятников русскому поэту Александру Пушкину, который считается создателем современного русского языка и литературы. "Комсомольская правда" приводит "хронику варварства".

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