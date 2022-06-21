Врач рассказала, можно ли пользовать пользоваться смартфоном после лазерной коррекции зрения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Профессор, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова рассказала россиянам, когда людям можно пользоваться смартфоном после лазерной коррекции зрения.

По ее словам, лучше всего в первые часы после процедуры отказаться от использования смартфона из-за боли в глазах, но гаджетом можно будет воспользоваться уже в день операции.Об этом пишет Газета.ru.

- После операции перед глазами у пациента пелена, которая будет постепенно рассеивается. Когда закончится действие обезболивающих капель, то появится чувство жжения в глазах, слезотечение, светобоязнь, - объяснила Шилова.

Врач также рассказала, что такое состояние длится минимум 1-3 часа. Офтальмолог посоветовала возвращаться к использованию смартфона и компьютера после операции постепенно. В первый день лучше всего уделить гаджетам не более 20 минут, а затем постепенно увеличивать время активности, сообщила специалист.

Ранее ФАН писал, что диетолог-нутрициолог Наталья Романова посоветовала есть сушеных ягод годжи. По ее мнению, они помогут сохранить зрение после 45 лет. Эксперт подчеркнула, что постоянное употребление небольшой порции ягод мешает развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте. Речь идет о дегенерации желтого пятна.