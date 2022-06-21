ЛОР предупредила о вреде компрессов с борным спиртом при боли в ушах Фото: Иван МАКЕЕВ

Оториноларинголог (ЛОР), ринохирург, кандидат медицинских наук Аза Сайдулаева предупредила россиян о вреде компресса с борным спиртом.

По словам врача, это популярное средство неправильно считать универсальным. Все дело в том, что боль в ушах может иметь разные причины, и определить их может только врач при осмотре. Об этом пишет Газета.ru.

- Что такое компресс с борным спиртом? Это прогревание. ... Ни в коем случае нельзя прогревать заболевший участок, если в нем есть гнойный процесс! ...Если боль в ухе вызвана гнойным процессом, то компресс с борным спиртом может спровоцировать разрыв барабанной перепонки, а далее - снижение слуха или вовсе его потерю, - рассказала ЛОР.

Сайдулаева также посоветовала со всей серьезностью относиться к боли в ушах и доверять лечение только специалистам.

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